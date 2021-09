Anse Musée Engrangeons la Mémoire - Association des Mémoires Locales Ecobeauval Anse, Rhône Découverte de la vie rurale au XXe siècle à Anse Musée Engrangeons la Mémoire – Association des Mémoires Locales Ecobeauval Anse Catégories d’évènement: Anse

Cette année, le Musée Engrangeons la mémoire vous propose de découvrir son exposition permanente autour de la vie beaujolaise au XXe siècle à travers le quotidien et les grands conflits. Trois salles sont reconstituées pour permettre une immersion autour de ce thème. Pour compléter, une exposition temporaire fraîchement inaugurée est à découvrir : Femmes en guerre. Une exposition pour comprendre comment les femmes vivaient lors de ces moments complexes. Pour ces journées et pour la sécurité de tous, nous vous proposons : – Une visite commentée toutes les heures (à chaque nouvelle heure) en petit groupe. ou – Une visite libre à votre rythme.

Pour des questions de logistique, nous vous prions de réserver pour les visites commentée.

Venez découvrir en visite libre ou commentée la vie rurale au XXe siècle dans notre écomusée ! Musée Engrangeons la Mémoire – Association des Mémoires Locales Ecobeauval 32, rue du 3 septembre 1944, 69480 Anse, Auvergne-Rhône-Alpes Anse Rhône

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:30:00

