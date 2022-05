Découverte de la vie de nos ancêtres Musée et site archéologique d’Argentomagus Saint-Marcel Catégories d’évènement: Indre

Saint-Marcel

Découverte de la vie de nos ancêtres Musée et site archéologique d’Argentomagus, 14 mai 2022, Saint-Marcel. Découverte de la vie de nos ancêtres

Musée et site archéologique d’Argentomagus, le samedi 14 mai à 19:00 Les visiteurs vont entreprendre un voyage de plus d’un million d’année allant des temps préhistoriques à la fin de l’époque romaine. Musée et site archéologique d’Argentomagus Les Mersans 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Marcel Autres Lieu Musée et site archéologique d'Argentomagus Adresse Les Mersans 36200 Saint-Marcel Ville Saint-Marcel lieuville Musée et site archéologique d'Argentomagus Saint-Marcel Departement Indre

Musée et site archéologique d'Argentomagus Saint-Marcel Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marcel/

Découverte de la vie de nos ancêtres Musée et site archéologique d’Argentomagus 2022-05-14 was last modified: by Découverte de la vie de nos ancêtres Musée et site archéologique d’Argentomagus Musée et site archéologique d'Argentomagus 14 mai 2022 Musée et site archéologique d'Argentomagus Saint-Marcel Saint-Marcel

Saint-Marcel Indre