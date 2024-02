Découverte de la vannerie Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye, samedi 2 mars 2024.

Découverte de la vannerie Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye Manche

10 h à 12h Découverte des matériaux, des outils et des techniques

14h à 17h Atelier vannerie Atelier ado /adultes, sur inscription

Avec l’association l’APAM Le Sénéquet (Association des Pêcheurs Amateurs de la Manche) qui a développé son activité de vannerie pour perpétuer les traditions maritimes locales dans la bonne humeur et le partage des savoirs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02

Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

L’événement Découverte de la vannerie La Haye a été mis à jour le 2024-02-20 par Côte Ouest Centre Manche