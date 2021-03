Fréhel Fréhel Côtes-d'Armor, Fréhel Découverte de la vallée du Frémur à cheval Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Découverte de la vallée du Frémur à cheval, 12 août 2021-12 août 2021, Fréhel. Découverte de la vallée du Frémur à cheval 2021-08-12 10:30:00 – 2021-08-12 11:30:00 Saint-Sébastien Ecuries de Saint-Sébastien

Dans un espace boisé, le long d'une rivière, les enfants découvrent les joies du poney sur un parcours adapté. A partir de 3 ans – Durée : 1h – Réservation obligatoire – Infos et réservation auprès de Géraldine : 06 64 05 54 20 +33 6 64 05 54 20 http://ecuriesdesaintsebastien.com/

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Lieu Fréhel Adresse Saint-Sébastien Ecuries de Saint-Sébastien Ville Fréhel