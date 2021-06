Verdaches Verdaches 04140, Verdaches Découverte de la vallée du Bès en roue libre Verdaches Verdaches Catégories d’évènement: 04140

Découverte de la vallée du Bès en roue libre Verdaches, 12 juin 2021-12 juin 2021, Verdaches. Découverte de la vallée du Bès en roue libre 2021-06-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-12 17:00:00 17:00:00

Verdaches 04140 Verdaches Découverte de la vallée du Bès en vélo, de Verdaches à Esclangon avec des intervenants professionnels qui vous raconteront son histoire, sa nature, ses habitants … valleesdubes@free.fr +33 6 64 47 09 44 Découverte de la vallée du Bès en vélo, de Verdaches à Esclangon avec des intervenants professionnels qui vous raconteront son histoire, sa nature, ses habitants …

Verdaches