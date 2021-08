Saint-Rambert-en-Bugey Musée des Traditions Bugistes Ain, Saint-Rambert-en-Bugey Découverte de la vallée de l’Albarine d’hier et d’aujourd’hui Musée des Traditions Bugistes Saint-Rambert-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Pour les journées européennes du patrimoine, le Musée des Traditions Bugistes vous propose de découvrir la vallée de l’Albarine d’hier et d’aujourd’hui en participant à une visite guidée du musée le matin pour découvrir la vie dans la Vallée dans les années 1850 à 1950. Rendez-vous ensuite à l’Auberge d’Oncieu pour la pause déjeuner (compris dans le tarif) avant de visiter le village l’après midi, aussi appelé “Le diamant du Bugey”.

Date limite de réservation avant le 16 septembre 2021. 100 places disponibles. Pass sanitaire à prévoir

Le Musée des Traditions Bugistes vous propose de découvrir la vallée de l'Albarine d'hier et d'aujourd'hui en participant à une visite guidée du musée et du village d'Oncieu. Musée des Traditions Bugistes 7 avenue de l'Europe 01230 St Rambert en Bugey Saint-Rambert-en-Bugey Ain

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

