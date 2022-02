Découverte de la Vallée de l’Ajon Malherbe-sur-Ajon Malherbe-sur-Ajon Catégories d’évènement: Calvados

Malherbe-sur-Ajon

Découverte de la Vallée de l’Ajon Malherbe-sur-Ajon, 22 juillet 2022, Malherbe-sur-Ajon. Découverte de la Vallée de l’Ajon Malherbe-sur-Ajon

2022-07-22 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-22 16:30:00 16:30:00

Malherbe-sur-Ajon Calvados Malherbe-sur-Ajon Cours d’eau, bois, prairies… La vallée de l’Ajon se caractérise par sa mosaïque de milieux naturels. Prenons le temps d’observer cette biodiversité. Animation grand public à partir de 6 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados.

(1km/2h) – Niveau 2 Cours d’eau, bois, prairies… La vallée de l’Ajon se caractérise par sa mosaïque de milieux naturels. Prenons le temps d’observer cette biodiversité. Animation grand public à partir de 6 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil… Cours d’eau, bois, prairies… La vallée de l’Ajon se caractérise par sa mosaïque de milieux naturels. Prenons le temps d’observer cette biodiversité. Animation grand public à partir de 6 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados.

(1km/2h) – Niveau 2 Malherbe-sur-Ajon

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Malherbe-sur-Ajon Autres Lieu Malherbe-sur-Ajon Adresse Ville Malherbe-sur-Ajon lieuville Malherbe-sur-Ajon Departement Calvados

Malherbe-sur-Ajon Malherbe-sur-Ajon Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malherbe-sur-ajon/

Découverte de la Vallée de l’Ajon Malherbe-sur-Ajon 2022-07-22 was last modified: by Découverte de la Vallée de l’Ajon Malherbe-sur-Ajon Malherbe-sur-Ajon 22 juillet 2022 Calvados Malherbe-sur-Ajon

Malherbe-sur-Ajon Calvados