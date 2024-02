Découverte de la Vallée de la Creuse en Autorail Guéret, jeudi 22 août 2024.

Découverte de la Vallée de la Creuse en Autorail Guéret Creuse

Vous voyagerez à bord d’un autorail mythique X2844 ou X2907.

Au cours du trajet, l’historique des lignes empruntées, du matériel utilisé, des sites longés ou traversés vous sera conté. Un patrimoine architectural, patrimonial et industriel exceptionnel le célèbre viaduc de Busseau sur Creuse, le château de Chantemille, les boiseries et les sculptures de l’église du Moutier d’Ahun, le bassin minier d’Ahun qui font la fierté de notre département n’auront plus de secret à votre retour.

Vous aurez la possibilité de descendre soit à Aubusson, capitale de la tapisserie, avec un arrêt de 2h30, soit à Felletin, berceau de la tapisserie avec un arrêt de 2h afin de visiter ces villes très animées et accueillantes. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 14:00:00

fin : 2024-08-22 18:15:00

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine guy.deplagne@wanadoo.fr

