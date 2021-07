DECOUVERTE DE LA VALLEE DE LA CLERY Courtemaux, 6 août 2021-6 août 2021, Courtemaux.

COURTEMAUX : Rendez-vous à 19h sur le parvis de l’Église – Des circuits de 7 à 10 km pour parcourir les bords de la Cléry entre Chantecoq et Saint-Loup-de-Ganois – Torche et bonnes chaussures recommandées – renseignements auprès du syndicat d’initiative de Château-Renard et de ses environs 32 place de la République 45220 Château-Renard tel 02 38 95 39 53 mail : si.chateau.renard@gmail.com

