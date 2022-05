Découverte de la vallée de la Bièvre RDV à l’École élémentaire Jean Macé Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

RDV à l'École élémentaire Jean Macé, le samedi 4 juin à 10:00

D’une géographie marquée, cette vallée urbaine offre de nombreux panoramas. Parsemés de pavillons et de jardins, les coteaux laissent percevoir une forte présence de la nature. Les aqueducs, éléments d’un vaste réseau d’alimentation en eau de Paris, en sont les monuments. La rivière, le long de laquelle les premiers villages se sont installés, fut enfouie il y a 50 ans et fait aujourd’hui l’objet d’un projet de réouverture. Guidé par un paysagiste, **le parcours débutera devant l’école élémentaire Jean Macé, à Arcueil, pour prendre fin sur les rives de la Bièvre à Cachan**. _Attention : en raison de la topographie du site, ce parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite._ Lire la vallée de la Bièvre à travers une expérience sensible en arpentant le coteau, la vallée et la rivière : une marche commentée en trait d’union entre les villes d’Arcueil et de Cachan. RDV à l’École élémentaire Jean Macé 12 rue Fernand Forest 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

