Découverte de la truffe noire Buzy

Pyrénées-Atlantiques

Découverte de la truffe noire Buzy, 4 décembre 2021, Buzy. Découverte de la truffe noire Restaurant l’Etable d’Ossau 1 chemin d’Ossau Buzy

2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-04 18:00:00 Restaurant l’Etable d’Ossau 1 chemin d’Ossau

Buzy Pyrénées-Atlantiques Buzy Venez gouter le diamant noir de la gastronomie et découvrir tous les secrets de la truffe.

Avec VINTRO, truffe sélectionnée de Teruel (Espagne)

Sur réservation vintro

Restaurant l’Etable d’Ossau 1 chemin d’Ossau Buzy

Catégories d'évènement: Buzy, Pyrénées-Atlantiques
Lieu Buzy Adresse Restaurant l'Etable d'Ossau 1 chemin d'Ossau Ville Buzy