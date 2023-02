Découverte de la traite et du biberonnage des chevreaux Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Masevaux-Niederbruck

Découverte de la traite et du biberonnage des chevreaux, 1 mars 2023, Masevaux-Niederbruck

2023-03-01 16:00:00 – 2023-04-30 18:00:00 Masevaux-Niederbruck

2023-03-01 16:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Venez découvrir la traite et le biberonnage des chevreaux à la ferme Aux Pampilles les mercredis des mois de mars et d'avril pendant les horaires d'ouverture de la ferme.

+33 3 89 75 96 50

