Auxerre Archives départementales de l'Yonne Auxerre, Yonne Découverte de la tour des prisons Archives départementales de l’Yonne Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Découverte de la tour des prisons Archives départementales de l’Yonne, 18 septembre 2021, Auxerre. Découverte de la tour des prisons

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de l’Yonne

L’ancienne tour des prisons, est classée au titre des Monuments historiques en tant qu’élément de l’enceinte de l’ancienne abbaye Saint-Germain. Les journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir la salle voûtée qui occupe son rez-de-chaussée, et pour la première fois la salle de l’étage qui offre une vue sur sa charpente de la fin du XVe siècle. Découvrez ensuite son histoire au travers d’une exposition.

Passe sanitaire ou certificat de test négatif de moins de 72h obligatoire pour les + de 18 ans

rare vestige d’architecture défensive médiévale Archives départementales de l’Yonne 37 rue Saint-Germain 89000 Auxerre Auxerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Archives départementales de l'Yonne Adresse 37 rue Saint-Germain 89000 Auxerre Ville Auxerre lieuville Archives départementales de l'Yonne Auxerre