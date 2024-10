Découverte de la torrefaction artisanale des Cafés Masoala Cafés Masoala Saint-Germain-de-Lusignan, samedi 12 octobre 2024.

Découverte de la torrefaction artisanale des Cafés Masoala Cafés Masoala Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime

Cafés Masoala 16 route de Saint-Genis Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime

Anaïs et Christophe vous ouvriront les portes de l’atelier pour assister à l’étape de torréfaction, indispensable pour révéler les arômes des grains. L’occasion de découvrir des cafés d’exception et aussi tisanes et thés… Visite sur inscription.

Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine tourisme@villedejonzac.fr

L’événement Découverte de la torrefaction artisanale des Cafés Masoala Saint-Germain-de-Lusignan a été mis à jour le 2024-10-07 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge

