Découverte de la teinture végétale Sennevières Sennevières Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Sennevières

Découverte de la teinture végétale Sennevières, 19 mars 2022, Sennevières. Découverte de la teinture végétale Sennevières

2022-03-19 09:00:00 – 2022-03-19 17:00:00

Sennevières Indre-et-Loire Sennevières Au cours de l’atelier découverte de la teinture végétale, Manon vous guidera pour expérimenter de façon ludique cette technique ancestrale. Les plantes, fleurs, légumes… se transforment en superbes teintes naturelles. Vous repartirez avec un échantillonnage, un tod-bag et un tissus shibori, mais surtout avec l’envie de recommencer chez vous ! Au cours de l’atelier découverte de la teinture végétale, Manon vous guidera pour expérimenter de façon ludique cette technique ancestrale. Les plantes, fleurs, légumes… se transforment en superbes teintes naturelles. Vous repartirez avec un échantillonnage, un tod-bag et un tissus shibori. juliette@lacabaneaplantes.com +33 6 50 02 93 63 Au cours de l’atelier découverte de la teinture végétale, Manon vous guidera pour expérimenter de façon ludique cette technique ancestrale. Les plantes, fleurs, légumes… se transforment en superbes teintes naturelles. Vous repartirez avec un échantillonnage, un tod-bag et un tissus shibori, mais surtout avec l’envie de recommencer chez vous ! Juliette Krier

Sennevières

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Sennevières Autres Lieu Sennevières Adresse Ville Sennevières lieuville Sennevières Departement Indre-et-Loire

Sennevières Sennevières Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sennevieres/

Découverte de la teinture végétale Sennevières 2022-03-19 was last modified: by Découverte de la teinture végétale Sennevières Sennevières 19 mars 2022 Indre-et-Loire Sennevières

Sennevières Indre-et-Loire