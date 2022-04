Découverte de la teinture sur laine et atelier réalisation d’un tote-bag Seurre Seurre Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Seurre

Découverte de la teinture sur laine et atelier réalisation d'un tote-bag Seurre, 28 juillet 2022, Seurre.

2022-07-28 – 2022-07-28

Seurre Côte-d’Or Découvrez les techniques d’écoprint ! Durant cet atelier, accompagnés par Sophie, vous aurez l’occasion de découvrir les plantes tinctoriales présentes à l’Etang Rouge, puis d’imprimer différents motifs sur un tote-bag, en utilisant des teintures naturelles. La technique est une variante des impressions botaniques qui permet une créativité presque infinie.

