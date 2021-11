Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Découverte de la technique du papier marbré sur gomme Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 29 novembre 2017 à 14:00

Découverte de la technique du papier marbré sur gomme à la médiathèque Jean Jaurès, avec Mme Marie-Claire Brauner Mercredi 29 novembre, 14H, Gratuit Sur inscriptions Renseignements au 03 86 68 48 50 Présentation de divers papiers marbrés. Démonstration de la technique. Au XVIIe et XVIIIe siècle la marbrure connut son apogée, elle est principalement utilisée dans les reliures et les cartonnages ; les principaux motifs étaient alors : les peignés, les coquilles et les cailloutés. En Allemagne, certains papiers étaient imprimés et dorés par gaufrage à chaud, de feuilles de cuivre ou d’argent sur un papier à la colle uni ou multicolore.

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2017-11-29T14:00:00 2017-11-29T18:00:00

