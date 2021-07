Découverte de la Sylvothérapie Redon, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Redon.

Découverte de la Sylvothérapie 2021-07-24 – 2021-07-24

Redon Ille-et-Vilaine

La sylvothérapie est une balade douce et guidée qui

permet au promeneur de lâcher prise. La guide à travers

des exercices respiratoires, des observations sensorielles, des invitations méditatives et des techniques de marches respirées, aide les participants à lâcher leur mental et redescendre dans le corps pour pleinement profiter des vertus curatives de la forêt.

On en ressort profondément détendus et apaisé.

Mais mieux que les longues explications, mieux vaut l’expérimentation!

dame2nature@gmail.com +33 6 72 40 91 78 http://www.dame-nature.org/

