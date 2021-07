Bar-le-Duc Gare de la Suzanne Bar-le-Duc, Meuse Découverte de « la Suzanne », patrimoine ferroviaire Gare de la Suzanne Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

Découverte de « la Suzanne », patrimoine ferroviaire Gare de la Suzanne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bar-le-Duc. Découverte de « la Suzanne », patrimoine ferroviaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Gare de la Suzanne

### [**Le Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée**](www.cfhvs.fr) ouvre les portes de sa gare, tout récemment construite, au public. L’association propose des visites commentées de sa **rame historique**, ainsi qu’un **spectacle**. La **rame historique** comprend La locomotive « [Suzanne](http://www.cfhvs.fr/index.php/fr/technique/la-locomotive) », construite en 1891, classée au titre des monuments historiques, un wagon tombereau de 1900, lui aussi classé au titre des monuments historiques, ainsi que la reconstitution d’une voiture sanitaire et d’un wagon servant aux transports des blessés. Le **spectacle** mêle des saynètes jouées par des bénévoles de l’association à une prestation de la Chorale à Chœur joie de Bar-le-Duc comprenant 40 chanteurs. Quelques scènes du quotidien évoqueront les années 1900/1920 avec pour toile de fond les transports ferroviaires de l’époque, où la Suzanne, toute vapeur dehors, manifestera sa vigueur. **Horaires des Représentations** : le samedi 18 septembre à 14h00 et le dimanche 19 septembre à 16h00.

Gratuit. Horaires des spectacles : samedi 19 septembre à 14h ; dimanche 20 septembre à 16h.

Le Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée ouvre les portes de sa gare, récemment construite, au public. L’association propose des visites commentées de sa rame historique, ainsi qu’un spectacle. Gare de la Suzanne Chemin du Varinot, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Étiquettes évènement : Autres Lieu Gare de la Suzanne Adresse Chemin du Varinot, 55000 Bar-le-Duc Ville Bar-le-Duc lieuville Gare de la Suzanne Bar-le-Duc