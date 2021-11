Découverte de la spélologie dans les Deux-Sèvres : ANNULEE Saint-Christophe-sur-Roc, 2 novembre 2021, Saint-Christophe-sur-Roc.

Découverte de la spélologie dans les Deux-Sèvres : ANNULEE Saint-Christophe-sur-Roc

2021-11-02 – 2021-11-02

Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Saint-Christophe-sur-Roc

Descente en rappel d’un puits de 18m!

Parcours de 2km en traversée dans la rivière souterraine de Saint Christophe sur Roc pour ressortir…….dans le lavoir du village! Parcours debout dans une belle galerie aquatique la plupart du temps, plusieurs passages “voûtés” et 3 obstacles ponctuels franchis à quatre-pattes!

Equipement fourni:

combinaison et chaussettes néoprènes, combinaison de spéléologie, harnais, casque, éclairage, genouillères!

Merci de prévoir:

un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des vêtements de rechange (chaussures comprises), une barre d’énergie par personne, une bonne motivation et votre meilleur sourire!

Groupe de 4 à 9 personnes.

A partir de 10 ans.

+33 6 84 73 18 30

Romain Gaillard

Saint-Christophe-sur-Roc

