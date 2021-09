Tarascon-sur-Ariège Espace Culturel F. Mitterand TARASCON sur ARIEGE Ariège, Tarascon-sur-Ariège Découverte de la spéléologie Espace Culturel F. Mitterand TARASCON sur ARIEGE Tarascon-sur-Ariège Catégories d’évènement: Ariège

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Espace Culturel F. Mitterand TARASCON sur ARIEGE Gratuit – Inscriptions obligatoires places limitées à 10 personnes

Découverte de la spéléologie et de l’environnement karstique en visitant une cavité du Haut Sabarthez Espace Culturel F. Mitterand TARASCON sur ARIEGE avenue Paul Joucla Tarascon sur Ariège Tarascon-sur-Ariège Boulié Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T13:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T13:00:00 2021-10-03T18:00:00

