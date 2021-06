Caussols Commune de Gourdon Alpes-Maritimes, Caussols Découverte de la spéléologie Commune de Gourdon Caussols Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

le dimanche 27 juin à 09:00

Découverte de la spéléologie en autonomie encadrée par des bénévoles du club. Descente à -80m de profondeur. Le matériel complet sera mis à disposition. Prévoir son pic-nic pour sous terre.

15€

Initiation dans une cavité facile du plateau de Caussols, col de l'Ecre, Caussols, Alpes-Maritimes

2021-06-27T09:00:00 2021-06-27T17:00:00

