Découverte de la spéléologie

2022-08-18 – 2022-08-18

2 sessions : 9h-13h et 14h-18h. Après une balade en forêt, venez faire une initiation dans le monde de la nuit en mélangeant : marche, déplacement sur main courante, un petit rappel, traversée de lacs. Cette cavité aquatique nous conduira dans un voyage hors du temps, sans jamais se sentir oppressé. Durée : demi-journée : 2h dans la grotte. Conditions: à partir de 10 ans et savoir nager 25m. Départ minimum 5 personnes . Inscription 24h avant.

