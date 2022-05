Découverte de la Sophrologie Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Parentis-en-Born

Découverte de la Sophrologie Parentis-en-Born, 27 juillet 2022, Parentis-en-Born. Découverte de la Sophrologie Espace du Mouquet 263 Route du Mouquet Parentis-en-Born

2022-07-27 13:00:00 – 2022-07-27 15:00:00 Espace du Mouquet 263 Route du Mouquet

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born EUR 10 10 Atelier découverte de Sophrologie !!! Venez profiter d’un moment de détente lors de cet atelier de sophrologie dans un cadre verdoyant dédié au bien-être. Explication de la méthode, pratiques des exercices de sophrologie et relaxation seront au rdv pour apprendre à déconnecter et prendre soin de vous ! Atelier découverte de Sophrologie !!! Venez profiter d’un moment de détente lors de cet atelier de sophrologie dans un cadre verdoyant dédié au bien-être. Explication de la méthode, pratiques des exercices de sophrologie et relaxation seront au rdv pour apprendre à déconnecter et prendre soin de vous ! +33 6 50 88 06 81 Atelier découverte de Sophrologie !!! Venez profiter d’un moment de détente lors de cet atelier de sophrologie dans un cadre verdoyant dédié au bien-être. Explication de la méthode, pratiques des exercices de sophrologie et relaxation seront au rdv pour apprendre à déconnecter et prendre soin de vous ! pexel

Espace du Mouquet 263 Route du Mouquet Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Parentis-en-Born Autres Lieu Parentis-en-Born Adresse Espace du Mouquet 263 Route du Mouquet Ville Parentis-en-Born lieuville Espace du Mouquet 263 Route du Mouquet Parentis-en-Born Departement Landes

Parentis-en-Born Parentis-en-Born Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parentis-en-born/

Découverte de la Sophrologie Parentis-en-Born 2022-07-27 was last modified: by Découverte de la Sophrologie Parentis-en-Born Parentis-en-Born 27 juillet 2022 Landes Parentis-en-Born

Parentis-en-Born Landes