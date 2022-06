Découverte de la sophrologie

2022-07-05 – 2022-07-05 Aurélie LEGLOIX vous propose une séance découverte de la sophrologie, au programme respiration, relâchement musculaire et visualisation pour mieux-être.

Adultes – Inscription obligatoire (nombre de places limité)

