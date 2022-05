DÉCOUVERTE DE LA SONOTHÉRAPIE

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. Prêts à tenter une nouvelle expérience ? Vous avez certainement déjà entendu une fois dans votre vie ce bruit semblable à un gong. Arnaud va faire résonner ses bols tibétains pour vous accompagner vers une forme de bien-être physique et mental. La relaxation sera au rendez-vous pour cette séance découverte ! Pensez à apporter un tapis de gym. Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

dernière mise à jour : 2022-05-02

