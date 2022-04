Découverte de la Sociocratie | Stage Mellionnec Mellionnec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Mellionnec

Découverte de la Sociocratie | Stage Mellionnec, 7 mai 2022, Mellionnec. Découverte de la Sociocratie | Stage Ecodomaine Le Bois du Barde Coat an Bars Mellionnec

2022-05-07 – 2022-05-07 Ecodomaine Le Bois du Barde Coat an Bars

Mellionnec Côtes d’Armor Mellionnec Journée de découverte de la Sociocratie

A l’éco-domaine du Bois du Barde. Une journée autour de la gouvernance partagée, pratiquée au Bois du Barde Ici la permaculture est une philosophie de vie, l’Eco-Domaine du Bois du Barde se trouve dans le Kreiz Breizh, au cœur de la Bretagne.

Ce site est géré depuis 2006, par une histoire de famille qui est devenue l’histoire d’un collectif, où la permaculture est le fil conducteur.

Accompagnée par Anne-Laure, les intervenants partagent leur vision, leur expérience d’un vivre autrement ensemble, de la transition, et de la gestion d’un lieu permacole. Objectifs de la formation

– Appréhender la gouvernance partagée: la sociocratie

– Découvrir un lieu géré de cette manière

– Transmettre les outils utilisés au Bois du Barde

– Mettre en pratique certaines techniques abordés lors des temps théoriques Contacter le Bois du Barde pour plus de renseignements. accueil@leboisdubarde.bzh +33 2 96 29 30 03 http://www.leboisdubarde.bzh/ Journée de découverte de la Sociocratie

A l’éco-domaine du Bois du Barde. Une journée autour de la gouvernance partagée, pratiquée au Bois du Barde Ici la permaculture est une philosophie de vie, l’Eco-Domaine du Bois du Barde se trouve dans le Kreiz Breizh, au cœur de la Bretagne.

Ce site est géré depuis 2006, par une histoire de famille qui est devenue l’histoire d’un collectif, où la permaculture est le fil conducteur.

Accompagnée par Anne-Laure, les intervenants partagent leur vision, leur expérience d’un vivre autrement ensemble, de la transition, et de la gestion d’un lieu permacole. Objectifs de la formation

– Appréhender la gouvernance partagée: la sociocratie

– Découvrir un lieu géré de cette manière

– Transmettre les outils utilisés au Bois du Barde

– Mettre en pratique certaines techniques abordés lors des temps théoriques Contacter le Bois du Barde pour plus de renseignements. Ecodomaine Le Bois du Barde Coat an Bars Mellionnec

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Mellionnec Autres Lieu Mellionnec Adresse Ecodomaine Le Bois du Barde Coat an Bars Ville Mellionnec lieuville Ecodomaine Le Bois du Barde Coat an Bars Mellionnec Departement Côtes d'Armor

Mellionnec Mellionnec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellionnec/

Découverte de la Sociocratie | Stage Mellionnec 2022-05-07 was last modified: by Découverte de la Sociocratie | Stage Mellionnec Mellionnec 7 mai 2022 Côtes-d’Armor Mellionnec

Mellionnec Côtes d'Armor