du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Médard de Noyon

### Edifiée au XIIIe siècle, l’église Saint-Médard de Noyon présente une particularité architecturale énigmatique : elle possède le seul et l’unique clocher Tors du département de la Creuse. Le 3 juillet 2021, une convention tripartite est signée entre la Municipalité, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine naillatois et la Fondation du Patrimoine pour le lancement d’un mécénat populaire. Cet apel aux dons est lancé en vue de la restauration de l’intérieur de cette belle église au clocher Tors, adhérente à l’Association des clochers Tors de l’Europe. Le clocher de l’église de Naillat est classé unique au département de la Creuse. Au total, il existe une centaine clochers de cette caractéristique dans toute l’Europe ! [[https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-naillat](https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-naillat)](https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-naillat)

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

