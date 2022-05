DÉCOUVERTE DE LA SAVONNERIE GONNORD

DÉCOUVERTE DE LA SAVONNERIE GONNORD, 26 juillet 2022, . DÉCOUVERTE DE LA SAVONNERIE GONNORD

2022-07-26 – 2022-07-26 Entrez dans une atmosphère parfumée et envoûtante qui vous fera voyager dans l’air du temps avec des machines d’époques. Nathalie vous accueille dans son atelier et vous partage son savoir-faire. Bonus : vous repartirez même avec votre savon, gravé par vos soins ! Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. Entrez dans une atmosphère parfumée et envoûtante qui vous fera voyager dans l’air du temps avec des machines d’époques. Nathalie vous accueille dans son atelier et vous partage son savoir-faire. Bonus : vous repartirez même avec votre savon, gravé par vos soins ! Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville