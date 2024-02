DÉCOUVERTE DE LA SARRE A PIED ET EN BATEAU rue Edouard Cazal Sarreguemines, dimanche 4 août 2024.

Dimanche

Le Club Nautique L’Eau-Reine, en partenariat avec l’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences vous propose une visite combinée de la Sarre à pied et en bateau !

Le principe est original un premier groupe (le groupe A) débutera la visite à pied le long du chemin de halage, accompagné d’une guide passionnée, pour découvrir les richesses historiques du paysage ainsi que sa faune et sa flore.

Le second groupe (le groupe B) prendra place à bord du Schiff-Nickel pour une balade sur la Sarre ! Une fois leurs parcours respectifs achevés, les marcheurs embarqueront tandis que les marins d’eau douce emprunteront le chemin de halage.

· Point de rendez-vous du groupe A embarcadère (côté cinéma, en descendant les escaliers) avec la guide.

· Point de rendez-vous du groupe B ponton au niveau du terrain de pétanque (côté casino) avec le Club Nautique L’Eau-Reine.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou via https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Dans la limite des places disponibles.Tout public

20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 09:30:00

fin : 2024-08-04 11:30:00

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact@sarreguemines-tourisme.com

