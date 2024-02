DÉCOUVERTE DE LA SAPONIFICATION À FROID Association Grain de Pollen Beillé, lundi 15 avril 2024.

Les produits d’hygiène et de soins du corps peuvent être néfastes pour la santé et l’environnement. Apprenez à décoder les étiquettes des produits conventionnels et trouvez des alternatives en fabriquant vos savons zéro déchet. Vos repartez avec vos savons ! 35 €/pers + adhésion 2024 .

Association Grain de Pollen 3 Chemin de Guedon

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire graindepollen@neuf.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 18:30:00

fin : 2024-04-15 21:30:00



