Bourse de Commerce, le samedi 14 mai à 19:00

Accompagné par un médiateur, passez les portes de la Salle des Machines : cet espace situé dans les sous-sols du monument a été découvert à l’occasion de la restauration contemporaine de la Bourse de Commerce. Embarquez pour un aller direct à travers les différents siècles d’histoire et d’architecture du bâtiment. Visite guidée de 30mn 19h/20h/21h/22h/ 23h

Entrée libre sur réservation

Embarquez pour un voyage à travers les différents siècles d’histoire et d’architecture du bâtiment ! Bourse de Commerce 2 rue Viarmes 75002 Paris Paris Quartier Les Halles Paris

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

