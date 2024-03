Découverte de la S.N.S.M. Quai Bernard Magne Dives-sur-Mer, mercredi 10 avril 2024.

Découverte de la S.N.S.M. Quai Bernard Magne Dives-sur-Mer Calvados

Ports du Calvados soutient Les Sauveteurs en mer et à cette occasion, la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Dives-Cabourg-Houlgate vous ouvre ses portes. Découvrez le quotidien de ces femmes et de ces hommes bénévoles qui sauvent des vies en mer. Quelques produits locaux sont é déguster à l’issue de la découverte.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Quai Bernard Magne Bureau du port

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie

