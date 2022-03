DÉCOUVERTE DE LA RUMBA CONGOLAISE à Bobigny (93) Conservatoire Jean Wiener, 22 mars 2022, Bobigny.

* Une conférence et un concert annoncés sur l’Agenda des sélections d’Afrisson **ENTRÉE LIBRE** **18h15 – 19h15 :** **CONFERENCE de Nago Seck sur l’histoire de la rumba congolaise** Le conférencier – **Nago SECK** D’origine sénégalaise, historien des musiques africaines, conférencier, journaliste (Africa 1, RFI, Radio Suisse Romande, MusicInAfrica), Nago Seck est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les musiques africaines, a collaboré à plusieurs encyclopédies et a été commissaire d’une exposition soutenue par l’Institut Français « Les grandes figures des musiques urbaines africaines ». Il a fait des conférences dans diverses institutions à l’international (Cité de la Musique à Paris, UQAM -Montréal, Musée de Tervuren – Belgique, Instituts Français en Afrique, Maison de l’Afrique à Amsterdam, Goethe Institute à Dakar). Nago Seck est le concepteur et le rédacteur en chef du site **Afrisson.com**. —– **20h30 CONCERT de Dino VANGU** Auteur-compositeur, arrangeur, chanteur et guitariste virtuose, Vangu Dino Philippe aka **Dino VANGU** a marqué la rumba et le soukouss congolais de ses riffs de guitare tournoyants, notamment aux côtés de son ami Tabu Ley Rochereau. Il recevra en 1986 pour ses qualités d’auteur compositeur, le « Brevet du mérite artistique » de la SONECA (Société Nationale des Editeurs, Compositeurs et Auteurs) du Congo. Sa virtuosité et ses nombreuses compositions pour de nombreuses vedettes de son pays lui valent le sobriquet de « Ya Dino », une marque de respect et de reconnaissance pour son apport à la rumba et le soukouss congolais… En savoir plus : [**[https:/www.afrisson.com/dino-vangu/](https:/www.afrisson.com/dino-vangu/)**](https:/www.afrisson.com/dino-vangu/) —- Retrouvez tout le programme 2021-2022 sur le site Afrisson.com : [**[https://www.afrisson.com/les-musiciens-africains-racontent-leur-93/](https://www.afrisson.com/les-musiciens-africains-racontent-leur-93/)**](https://www.afrisson.com/les-musiciens-africains-racontent-leur-93/) **-** * Une conférence et un concert annoncés sur l’Agenda des sélections d’Afrisson **-**

Conservatoire Jean Wiener 2 Pl. de la Libération 93000 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis



