Découverte de la ruche et des abeilles Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Découverte de la ruche et des abeilles Médiathèque La Grand-Plage, 14 mai 2022, Roubaix. Découverte de la ruche et des abeilles

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 14 mai à 10:00

Que se passe-t-il dans une ruche d’abeilles mellifères ? Comment vit une abeille au sein de la colonie ? Une journée pour toute la famille, pour partir à la découverte de ces insectes : * De 10h à 11h : un atelier pratique pour réaliser une ruche. Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans (sur inscription au 03.20.66.45.00 ou sur [www.mediathequederoubaix.fr](http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/decouverte-ruche-abeilles-enfants)) * A 11h et 16h30 : deux racontées musicales spéciales Abeilles. Pour les enfants (et leurs parents) de 18 mois à 4 ans (durée : 30′). * A 11h30 : lectures d’albums et découverte d’une sélection de documentaires sur les pollinisateurs. Pour les enfants à partir de 6 ans * De 14h à 16h : un atelier pour ouvrir une vraie ruche peuplée d’abeilles et voir tout ce qui se passe à l’intérieur. * Des dégustations de miels et de produits de la ruche clôtureront ce samedi dédié aux abeilles et aux pollinisateurs. Avec le concours du Rucher école de Roubaix.

Entrée libre et sur inscription pour l’atelier de 10h

Journée festive autour des abeilles Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Découverte de la ruche et des abeilles Médiathèque La Grand-Plage 2022-05-14 was last modified: by Découverte de la ruche et des abeilles Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 14 mai 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord