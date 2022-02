Découverte de la roselière de Boumandariel Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône Cette zone recèlent de nombreuses curiosités floristiques comme le roseau à balais (sagne) ainsi que faunistique comme le ragondin (castor des marais).



Chaque année, le 02 février annonce la journée mondiale des zones humides. A Martigues, le littoral de la Côte Bleue offre d'innombrables coins à explorer. A cette occasion, la ville de Martigues vous propose de découvrir la roselière de Boumandariel.



Les roselières constituent ainsi un habitat à forte valeur patrimoniale, grâce à leur potentiel d'accueil de la faune, principalement pour les oiseaux et les invertébrés. Elles sont considérées comme un habitat déterminant pour la biodiversité, en particulier pour l'avifaune paludicole, c'est-à-dire les oiseaux inféodés aux marais.

