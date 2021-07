Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140, Pré-en-Pail-Saint-Samson DÉCOUVERTE DE LA RNR MONT DES AVALOIRS Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail-Saint-Samson Catégories d’évènement: 53140

Pré-en-Pail-Saint-Samson

DÉCOUVERTE DE LA RNR MONT DES AVALOIRS Pré-en-Pail-Saint-Samson, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pré-en-Pail-Saint-Samson. DÉCOUVERTE DE LA RNR MONT DES AVALOIRS 2021-09-18 – 2021-09-18

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Venez découvrir la faune, la flore et d’autres petits secrets de la Réserve naturelle régionale Mont des Avaloirs ! Guidé le conservateur, partez à la découverte de la richesse exceptionnelle des landes et des forêts de notre point culminant. Découverte de la RNR Mont des Avaloirs Venez découvrir la faune, la flore et d’autres petits secrets de la Réserve naturelle régionale Mont des Avaloirs ! Guidé le conservateur, partez à la découverte de la richesse exceptionnelle des landes et des forêts de notre point culminant. dernière mise à jour : 2021-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: 53140, Pré-en-Pail-Saint-Samson Étiquettes évènement : Autres Lieu Pré-en-Pail-Saint-Samson Adresse Ville Pré-en-Pail-Saint-Samson