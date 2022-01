Découverte de la RNR du lac de grand lieu Port de passay Passay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Passay

Découverte de la RNR du lac de grand lieu Port de passay, 21 mai 2022, Passay. Découverte de la RNR du lac de grand lieu

du samedi 21 mai au samedi 18 juin à Port de passay

Découverte de la RNR du Lac de grand lieu Samedi 21 mai et Dimanche 22 mai, venez découvrir la RNR. Un animateur vous fera découvrir la richesse de celle ci . Après une balade de 500m au travers différents milieux (roselière, prairie), vous accéderer à l’observatoire ornithologique, afin d’y decouvrir les oiseaux du lac. L’observatoire est isonorisé, il est équipé de jumelles et longues vues. La découverte durera 1h30, ou vous pourrez posez toutes vos questions sur le site à l’animateur. La visite est bien sur Gratuite ce weekend du 21/22 mai 2022.

3 visites le samedi, 3 visites le dimanche 14h30/16h/17h30

Venez découvrir la Réserve Naturelle Régionale du lac de grand lieu – Pays de la Loire Grandeur Nature Port de passay Port de passay La Chevrolière Passay Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T16:00:00;2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T17:30:00;2022-05-21T17:30:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T16:00:00;2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:30:00;2022-05-22T17:30:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-28T14:30:00 2022-05-28T16:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-11T14:30:00 2022-06-11T16:00:00;2022-06-18T14:30:00 2022-06-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Passay Autres Lieu Port de passay Adresse Port de passay La Chevrolière Ville Passay lieuville Port de passay Passay Departement Loire-Atlantique

Port de passay Passay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/passay/