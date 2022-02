Découverte de la richesse de la faune du Mont-Canisy. Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer

2022-07-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-27 12:00:00 12:00:00

Benerville-sur-Mer Calvados Le Mont-Canisy cache une diversité de petites bêtes ; papillons, sauterelles… Venez découvrir cette faune en famille, capturer, identifier et relâcher ; une découverte tout en s’amusant.

Sur réservation : places limitées.

contact@lespiedssurterre-eedd.fr +33 6 99 21 33 49

