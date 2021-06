Toul Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Toul Meurthe-et-Moselle, Toul Découverte de la riche et passionnante histoire de la cité touloise Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Toul Toul Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### Souvent comparées aux Hospices de Beaune, la salle des malades et ses magnifiques voûtes méritent, à elle seule, la découverte ! Le musée surprend par la richesse de ses collections (antiquité, peintures, sculptures, arts et traditions populaires, art religieux et militaire, tapisseries, céramiques Toul Bellevue). En plus de la salle des malades, vous pourrez découvrir les merveilles de la salle des icônes ! Cette salle est étonnante à plus d’un titre. Elle contient des trésors parmi une collection d’icônes, unique dans le Grand Est, provenant de saisies effectuées par les douanes. La suite du musée vous réserve bien des surprises avec notamment les salles de peinture, avec des œuvres de François Boucher, Fragonard ou encore Emile Friant. Certaines œuvres sont encore bien méconnues du public. Immanquable également, la fameuse Faïencerie de Toul-Bellevue qui fonctionna entre 1756 et 1939 ! Un grand nom est attaché au Musée : Auguste Majorelle (son fils Louis est né à Toul), dont le travail est visible parmi la centaine de pièces exposées.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Toul 25 rue Gouvion Saint-Cyr, 54200 Toul Toul Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle

