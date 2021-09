Sablons Résidence d'artistes Moly-Sabata Isère, Sablons Découverte de la Résidence d’artistes Moly-Sabata, visite libre de l’exposition Faire essaim, dans le parc et dans la maison. Résidence d’artistes Moly-Sabata Sablons Catégories d’évènement: Isère

Moly-Sabata a été pensée dès ses débuts comme une communauté qui travaille. Chaque individu y fabrique, et forme avec ses pairs un groupe défini par ce qu’il façonne. Initialement, la colonie voulue par Albert Gleizes & Juliette Roche, s’extrait des circuits installés pour s’établir ailleurs, et fonder une structure de production inédite. L’image de la ruche traverse toute l’Histoire des avants-gardes. Cet élan pionnier instaure la dynamique toujours vivace d’une collectivité mue par son désir de confection. La nouvelle exposition à Moly-Sabata manifeste ce mouvement commun de réalisation propre. Que l’on tisse ou que l’on érige, chaque activité contribue à l’édification d’une société horizontale, où chacun trouve sa place, en faisant. Avec des œuvres de Maurice Chaudière, Roland Cognet, Antoine Dochniak, Anna Hulačová, Jean Messagier, Claudine Monchaussé, Jacques & Bilou Plasse Le Caisne, Albert Vallet et Marion Verboom. En présence de sculptures pérennes du Fonds Moly-Sabata selon un commissariat de Joël Riff. Cette exposition est annoncée également dans le cadre des Journées du matrimoine en Auvergne Rhône-Alpes.

Réveillant une activité apicole dans le parc, l’exposition annuelle célèbre en plein air, l’image d’une communauté où chacune trouve sa place, en faisant. Moly-Sabata retrouve son envolée fondatrice. Résidence d’artistes Moly-Sabata 1, rue Moly-Sabata, 38550 Sablons, Sablons Isère

