Découverte de la Réserve Naturelle Régionale du lac de grand lieu Port de passay Passay, samedi 18 mai 2024.

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale du lac de grand lieu Pays de la Loire Grandeur Nature 18 mai 2 novembre Port de passay Gratuite le premier weekend puis payante 3€/adultes 1€/enfant (6-18 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:30:00+02:00 – 2024-05-18T16:00:00+02:00

Fin : 2024-11-02T17:30:00+01:00 – 2024-11-02T19:00:00+01:00

La Réserve naturelle régionale du lac de grand lieu, a ouvert une fenêtre pour découvrir sa faune sa dérangement.

Un observatoire ornithologique est installé de fin mai à début novembre.

Les visites de celui ci sont possible le samedi et dimanche avec 3 créneaux par jour 14h30/16h/17h30 ainsi que le mercredi de juillet aout 14h30 et 16h.

Un guide vous accompagnera durant toutes la visites afin de répondre à vos nombreuses questions.

Vous pourrez également si vous le souhaiter vous inscrie participer à une sortie semi nocturne du mercredi soir de juillet aout.

D’autres possibiltées pour venir visiter la réserve sont possible en semaine si vous êtes un groupe entre 12 et 25 perseonnes.

Port de passay Port de passay La Chevrolière Passay 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 65 63 67 »}]

lac grand lieu oiseaux

