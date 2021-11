Savigny-le-Temple RDV sur le parking du restaurant Le Ti Bistro,route départementale D82 Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne Découverte de la Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise RDV sur le parking du restaurant Le Ti Bistro,route départementale D82 Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

RDV sur le parking du restaurant Le Ti Bistro, route départementale D82, le samedi 10 septembre 2022 à 14:00

La Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une balade hors du temps ! À la croisée de différents milieux (bois dense, mares, zones humides…), ce site abrite une faune et une flore riches et spécifiques. À travers une balade, venez découvrir la biodiversité exceptionnelle de ce site habituellement fermé au public. Des jumelles seront fournies aux participants qui n’auront pas leur matériel. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France RDV sur le parking du restaurant Le Ti Bistro,route départementale D82 16 Rue Grande, 77240 Cesson Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-10T14:00:00 2022-09-10T16:00:00

