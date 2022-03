Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la Clairière de Bresolettes Tourouvre au Perche, 21 mai 2022, Tourouvre au Perche.

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la Clairière de Bresolettes D603 Bresolettes Tourouvre au Perche

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 12:30:00 12:30:00 D603 Bresolettes

Tourouvre au Perche Orne

Dans le cadre de la fête de la Nature nous vous convions à une flânerie au sein de l’incroyable mosaïque de milieux étroitement imbriqués (étangs, ruisseaux, tourbières, prairies…) qui, par leurs richesses naturelles et historiques, ont valu à ce lieu secret et retiré cette labellisation. Des activités simples et ludiques (recherche de petits animaux aquatiques, observation d’oiseaux …) jalonneront un parcours de découverte récemment créé, vous permettant de mieux comprendre et apprécier cet endroit singulier.

Réservation obligatoire au 0233257010

Prévoir bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo et jumelles.

