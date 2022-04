Découverte de la Réserve Naturelle et observation des oiseaux Lussat Lussat Catégories d’évènement: Creuse

Lussat

Découverte de la Réserve Naturelle et observation des oiseaux Lussat, 26 avril 2022, Lussat. Découverte de la Réserve Naturelle et observation des oiseaux Lussat

2022-04-26 – 2022-04-26

Creuse Lussat Matin (heure précisée lors de l’inscription) sauf le 25/10 et 01/11 l’après midi – Durée 2h30 – Rdv devant la Maison de la Réserve – gratuit – sur inscription – gestes barrières respectés Grâce à cette balade guidée sur les sentiers et dans un observatoire, vous pourrez observer les espèces animales et végétales caractéristiques de la réserve naturelle, découvrir leur mode de vie et leur fragilité. Vous découvrirez aussi l’histoire du lieu ainsi que les actions menées pour la conservation de la nature. Matin (heure précisée lors de l’inscription) sauf le 25/10 et 01/11 l’après midi – Durée 2h30 – Rdv devant la Maison de la Réserve – gratuit – sur inscription – gestes barrières respectés Lussat

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Lussat Autres Lieu Lussat Adresse Ville Lussat lieuville Lussat

Lussat Lussat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussat/

Découverte de la Réserve Naturelle et observation des oiseaux Lussat 2022-04-26 was last modified: by Découverte de la Réserve Naturelle et observation des oiseaux Lussat Lussat 26 avril 2022

Lussat