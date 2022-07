Découverte de la Réserve naturelle de Camargue et d’un élevage traditionnel avec la Manade Mailhan Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône Arles Vous souhaitez découvrir seul, en couple ou en famille plusieurs aspects de la Camargue entre nature et traditions locales ?



Rendez-vous le mardi 12 juillet à 9h30 à la Capelière, centre d’information de la Réserve naturelle nationale de Camargue, en compagnie d’un agent de la SNPN (gestionnaire de la Réserve), pour découvrir les habitats et espèces typiques de Camargue. La visite se poursuivra par la découverte d’une pratique agricole traditionnelle en Camargue sur le site des Cabanes de Romieu avec la Manade Mailhan.

Un apéritif convivial avec des produits locaux clôturera la matinée ! Une matinée pour observer oiseaux et habitats typiques de Camargue, suivi d’une visite de la Manade Mailhan et d’un apéritif avec produits locaux ! elodie.stamm@snpn.fr +33 4 90 97 00 97 Vous souhaitez découvrir seul, en couple ou en famille plusieurs aspects de la Camargue entre nature et traditions locales ?



