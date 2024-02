Découverte de la réserve « Entre bocage et Estuaire » Conteville, vendredi 26 juillet 2024.

Découverte de la réserve « Entre bocage et Estuaire » Conteville Eure

Chaussures de randonnée aux pieds, partez sur les chemins de campagne qui relient les bourgs de Conteville et de Berville-sur-Mer, à la découverte des paysages typiques de la Normandie et de l’estuaire de la Seine. Sur le chemin, vous profiterez d’un large panorama sur le bocage, les marais de la Risle maritime, la Seine, sans oublier le patrimoine bâti avec quelques belles chaumières et le château de la Garenne. Une pause bien méritée en bord de Seine à Berville-sur-Mer sera une belle occasion pour pique-niquer et découvrir l’histoire de cet ancien petit port de pêche.

Rendez-vous à 18h, à Conteville, sur le parking face à la Mairie et à côté de l’église

Durée 4h

Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique tiré du sac

À partir de 8 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 18:00:00

fin : 2024-07-26 22:00:00

15 Rue de la Forge

Conteville 27210 Eure Normandie

