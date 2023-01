Découverte de la réserve du Girard Gevry Gevry Gevry Catégories d’Évènement: Gevry

Jura

Découverte de la réserve du Girard Gevry, 1 février 2023, Gevry. Réserve naturelle de l'Ile du Girard Gevry Jura

2023-02-01

Jura Gevry EUR Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, Dole Environnement vous invite à découvrir la réserve naturelle de l’île du Girard en compagnie du conservateur du site et d’un garde animateur. L’occasion pour vous de connaître son histoire, ses milieux naturels et ses secrets le long d’une balade au cœur de la réserve.

Pensez à prendre vos bottes !

Rendez-vous sur le parking à l’entrée de la réserve (suivre fléchage depuis l’entrée du village de Gevry). tcourriere.dole.environnement@gmail.com Gevry

