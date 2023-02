DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE Place de la république Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Médiathèque La Pléiade
Place de la république
Ancenis-Saint-Géréon
Loire-Atlantique

2023-02-14 – 2023-02-14

Place de la république Médiathèque La Pléiade

Ancenis-Saint-Géréon

Un casque de réalité virtuelle, une console, des manettes et une dizaine de jeux à disposition. Animé par l'Espace Multimédia du Pays d'Ancenis. Dès 7 ans. Gratuit sur inscription.

Bibliofil@pays-ancenis.com
+33 2 40 83 22 30
https://bibliofil.pays-ancenis.com/

