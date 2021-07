Lunéville Église Sainte-Jeanne d'Arc Lunéville, Meurthe-et-Moselle Découverte de la première église du monde dédiée à Sainte-Jeanne d’Arc Église Sainte-Jeanne d’Arc Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

### Accompagné d’un guide, vous comprendrez l’histoire de l’église et de son exceptionnel cycle de vitraux qui retrace en image l’épopée de Jeanne d’Arc. Cette église, première paroisse à être placée sous le vocable de Jeanne d’Arc peu après sa béatification (1909) et avant sa canonisation (1920), renferme le plus important ensemble au monde de vitraux johanniques. Sur les 28 vitraux de l’église, 26 relatent avec un grand sens pédagogique l’épopée de la Pucelle de Domremy jusqu’à sa béatification. Ce cycle comporte des scènes uniques, sans équivalent dans l’iconographie johannique. Il frappe par ses couleurs chatoyantes, la qualité de son dessin et son inscription dans le courant artistique de l’École de Nancy, tant au niveau des décors floraux que des techniques utilisées.

